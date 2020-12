В Стерлитамаке 34-летняя женщина поранила ножом собственного мужа, сообщает управление МВД в Башкирии. По данным полиции, инцидент произошёл из-за ревности.

Пострадавшего доставили в больницу с ножевым ранением. Врачи сообщили об этом полицейским. Его супругу задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, 17 декабря стало известно о таксисте, который с 12 нодевыми ранениями смог довезти клинетов, после чего потерял сознание. Подозреваемых в нападении задержали в Челябинской области.

