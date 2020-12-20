Житель Ишимбая с ножом ограбил друга, а потом заставил проводить его до дома

Как пояснила пресс-служба МВД Башкирии, 25-летний мужчина стал жертвой собственного приятеля. По его словам, грабитель пробрался к нему через окно, попытался его задушить, но завязалась борьба, в ходе которой нападавший сбегал на кухню за ножом, после чего потребовал телефон и зарядное устройство и попросил проводить его до дома.