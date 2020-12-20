Житель Ишимбая с ножом ограбил друга, а потом заставил проводить его до дома

Житель Ишимбая с ножом ограбил друга, а потом заставил проводить его до дома

Вчера, 15:51ПроисшествияАнтон СеливерстовPhoto: pixabay.com
В полицию Ишимбая обратился местный житель, который рассказал, что к нему в квартиру пробрался грабитель и пытался задушить его, а после, угрожая ножом, заставил проводить до дома.

Как пояснила пресс-служба МВД Башкирии, 25-летний мужчина стал жертвой собственного приятеля. По его словам, грабитель пробрался к нему через окно, попытался его задушить, но завязалась борьба, в ходе которой нападавший сбегал на кухню за ножом, после чего потребовал телефон и зарядное устройство и попросил проводить его до дома.

По пути он потерял украденное, а его жертва смогла найти свой телефон в сугробе и позвонила в полицию. Нападавшего задержали и пометили в изолятор. Выяснилось, что ранее он уже был судим за разбой.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы