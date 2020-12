Житель Ишимбая с ножом ограбил друга, а потом заставил проводить его до дома

В полицию Ишимбая обратился местный житель, который рассказал, что к нему в квартиру пробрался грабитель и пытался задушить его, а после, угрожая ножом, заставил проводить до дома.

Как пояснила пресс-служба МВД Башкирии, 25-летний мужчина стал жертвой собственного приятеля. По его словам, грабитель пробрался к нему через окно, попытался его задушить, но завязалась борьба, в ходе которой нападавший сбегал на кухню за ножом, после чего потребовал телефон и зарядное устройство и попросил проводить его до дома. По пути он потерял украденное, а его жертва смогла найти свой телефон в сугробе и позвонила в полицию. Нападавшего задержали и пометили в изолятор. Выяснилось, что ранее он уже был судим за разбой.

