Правительство Башкирии выделило из резервного фонда более миллиона рублей на помощь пострадавшим при пожаре в Абзелиловском Доме престарелых, где погибли 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское министрество семьи, труда и соцзащиты.

Как пояснил представитель ведомства, родственникам погибших на погребение выделено по 100 тысяч рублей, а пострадавшим в результате пожара направят по 10 тысяч рублей. Напомним, пожар случился 15 декабря. Погибли четыре женщины и семь мужчин. При установлении обстоятельств ЧП выяснилось, что в здании отсутствовали системы пожаротушения. Руководитель пансионата был задержан, а позже признал вину и заключён под стражу до 15 февраля 2021 года.

