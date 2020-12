Вчера, 19 декабря, следовавший из Красноярского края в Уфу самолёт авиакомпании Utair вынужденно приземлился в Сургуте.

Как сообщила Уральская транспортная прокуратура, после вылета в самолёте сработала световая индикация отсутствия наддува и командир принял решение о вынужденном приземлении в Сургуте. Самолёт соверщил посадку без происшествий. На борту находились 116 пассажиров и четыре члена экипажа.

