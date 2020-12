За минувшие сутки в Башкирии зафиксировано 159 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб республики. Общее число заражённых составляет 17260 человек.

Кроме того, по данным штаба от осложнений скончались два жителя Башкирии. Также за прошедшие 24 часа с выздоровлением было выписано 25 человек. Напомним, ранее в Стерлитамаке состоялось открытие второго республиканского инфекционного госпиталя. Глава Минздрава России поздравил с открытием башкирских медиков.

