В Башкирии вынесли приговор водителю, сбившему насмерть 13-летнего мальчика

Также водитель сбил двух женщин, которые в результате ДТП получили тяжкие травмы.

26 летнему жителю Куюргазинского района Башкирии вынесли приговор за совершение преступлений по статьям «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения в состоянии опьянения повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В августе текущего года пьяный водитель поехал в магазин за спиртным, отвлекся на телефон и сбил на скорости 80 км/ч 13-летнего мальчика и двух женщин. Ребенок скончался от травм, женщины получили тяжкие телесные повреждения.