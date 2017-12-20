В Башкирии членам преступной группировки изменили условный срок на реальный

Мужчины вымогали у бизнесмена из Салавата крупную сумму денег.

Жители Салавата 54-летний Юрий Елизаров, 38-летний Максим Сердюк, 45-летний Андрей Чежидов, 26-летний Семен Костюк и 28-летний Евгений Брылёв признаны виновными в совершении преступления по статье «Вымогательство, совершенное организованной группой, с применением насилия, в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В декабре 2015 года Елизаров создал преступную группу, целью которой было вымогательство 950 тысяч рублей под угрозой физической расправы у местного предпринимателя, который выиграл тендер на капитальный ремонт кровли жилых домов. Группировка подстроила столкновение автомобилей, после чего устроили погоню за потерпевшим, в ходе которой тот не справился с управлением и опрокинул машину в кювет.

Бизнесмен несколько раз менял место жительства в Салавате и за его пределами, чтобы скрыться от вымогателей. После он сообщил о случившемся в правоохранительные органы, которые задержали обвиняемых при получении части оговоренной суммы в размере 100 тысяч рублей.