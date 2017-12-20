На заправках "Башнефти" на время перестали отпускать топливо

Причина - в техническом сбое контрольно-кассовой техники.

Сегодня в соцсетях водители начали активно обсуждать ситуацию на автозаправках "Башнефти". На некоторых заправках перестали заправлять топливом. Причем похожая ситуация не только в Уфе, но и, например, в Оренбурге, где обслуживание было прекращено утром на АЗС сети "Башнефть-розница". Об этом сообщило orenday.ru.

Одна из версий, высказанная пользователями соцсети Вконтакте - сбой контрольно-кассовой техники.

- Без паники. Проблемы не только у них, а у многих в городе и не только. Проблема в прошивке фискального накопителя ШТРИХ-LIGHT-ФРК. Новые версии глюкнули, специалисты по кассовым оборудованиям по всей Уфе разъезжают и откатывают прошивки. Хочу сказать, не их вина. Наши магазины, где новые версии прошивок ФН, тоже встали, - написал один из пользователей.

В "Роснефти" эту версию подтвердили и сообщили, что неполадки устранят в течение дня:

- В результате технического сбоя контрольно-кассовой техники производства группы компаний «Штрих-М» произошло нарушение работы касс на части АЗС Компании ПАО «НК Роснефть» в дочерних обществах «Башнефть-Розница» (большая часть), «Туланефтепродукт» и «РН-Востокнефтепродукт». В результате были приостановлены продажи нефтепродуктов и сопутствующих товаров. Силами специалистов Компании при участии сотрудников «Штрих-М» были незамедлительно инициированы мероприятия по возобновлению работы объектов розничной сети. Значительная часть АЗС к настоящему времени восстановила свою работу. Завершить мероприятия планируется в течение дня.

Сбои контрольно-кассовой техники произошли сегодня не только на автозаправках.

РИА Новости сегодня сообщило о сбое контрольно-кассовой техники в части магазинов торговой сети "Магнит".

- Часть магазинов одного из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" не работает в среду из-за сбоя кассового оборудования, сообщается на телефонной "горячей линии" ритейлера, - говорится в сообщении информагентства. - Ранее о том, что ряд магазинов торговой сети не работает 20 декабря, написал ряд СМИ. В частности, на одном из сайтов Иваново сообщается, что магазины не принимают банковские карты и не выдают чеки, а часть торговых точек закрыта "по техническим причинам".

- Часть магазинов временно не работает по техническим причинам производителя кассового оборудования, - говорится в сообщении ритейлера.