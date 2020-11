Калининский районный суд города Уфы избрал меру пресечения в отношении 29-летнего мужчина. Он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера.

В материалах дела сказано, что мужчина напал на 17-летнюю школьницу 16 ноября 2020 года. Он схватил её на улице за куртку и затащил в помещение спортивного клуба. После этого ударил её головой об пол и совершил насильственные действия. Судья приговорил его к заключению под стражу на срок до 16 января следующего года.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter