В северной части Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Есть погибшие.

По сообщению газеты “Известия”, в дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля ВАЗ и автобуса частного перевозчика погибло два человека - водитель и пассажир авто. Отмечается, что ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля, который не поменял резину на зимнюю и в результате потерял управление, проехав на запрещающий сигнал светофора.

