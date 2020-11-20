Минздрав Башкирии сообщил подробности о двух новых жертвах коронавируса

Также от коронавируса скончалась еще одна уфимка 58 лет. Помимо Covid-19 у нее имелись стойкие остаточные явления сочетанной травмы, которую она получила в 2017 году в виде сотрясения головного мозга, ушиба шейного отдела позвоночника. Помимо этого зафиксирован верхний смешанный парапарез, центральная параплегия в ногах, анестезия всех видов чувствительности по проводниковому типу Th4.