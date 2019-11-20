В Башкирии в пожаре погибла женщина

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В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются.
Сегодня в Башкирии в Янаульском районе произошел пожар, который унес жизнь 84-летней женщины.
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По данным МЧС по Башкирии, сообщение о возгорании поступило 20 ноября чуть после полуночи. Известно, что горел бревенчатый дом размерами 5 на семь метров на улице Нижняя в селе Югамаш.
На место проишсествия привлекли три единицы техники и 12 человек. Огонь удалось потушить в течение часа, однако на месте происшествия обнаружили погибшую. В настоящий момент выясняются причины смерти и пожара.
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