В Башкирии мужчину, избившего насмерть уфимца, поймали спустя шесть лет

В пресс-службе следственного комитета передали о том, что завершено расследование убийства, совершенного шесть лет назад.

По информации ведомства, 1 декабря 2012 года в больницу попал мужчина с множественными телесными повреждениями, позже он скончался от тупой травмы живота. Следователи тогда возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по несоторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ), но подозреваемого установить не смогли.

В 2019 году после повторного изучения дела в круг подозреваемых попал 39-летний ранее судимый житель Уфы, который свою вину все еще отрицает.

Следователи же считают, что 30 ноября 2012 года подозреваемый пьянствовал со своим приятелем в доме на Дуванском бульваре в Уфе, в какой-то момент они начали конфликтовать и драться. Мужчина множество раз сильно бил своего приятеля руками и ногами, а позже скрылся с места преступления.