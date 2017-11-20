В Уфе ужесточили наказание полицейскому, избившему парня

Сотрудник правоохранительных органов пытался добиться от молодого человека признания в краже.

Ранее суд признал его виновным по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

В сентябре 2015 года арестованный несколько раз ударил в область поясницы 22-летнего парня, которого доставили в отдел полиции, рассчитывая добиться от него признания в краже телевизора из съемной квартиры. Молодой человек сообщил об этом отцу и в правоохранительные органы. Полицейского уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, тот вину не признал.