В Уфе покончил с собой ученик Республиканского инженерного лицея-интерната

Тело подростка нашли в общежитии в минувшую субботу.

Утром 18 ноября на лоджии пятого этажа общежития Республиканского инженерного лицея-интерната обнаружили труп десятиклассника, стало известно «Медиакорсети» из достоверных источников. Подросток покончил жизнь самоубийством. Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Правоохранительными органами по данному факту назначена проверка.

Напомним, год назад в лицее отравились 41 учащийся, более половины из них были госпитализированы. половина из них попала в больницу.