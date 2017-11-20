В Уфе покончил с собой ученик Республиканского инженерного лицея-интерната
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Тело подростка нашли в общежитии в минувшую субботу.
Утром 18 ноября на лоджии пятого этажа общежития Республиканского инженерного лицея-интерната обнаружили труп десятиклассника, стало известно «Медиакорсети» из достоверных источников. Подросток покончил жизнь самоубийством. Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Правоохранительными органами по данному факту назначена проверка.
Напомним, год назад в лицее отравились 41 учащийся, более половины из них были госпитализированы. половина из них попала в больницу.
Также отметим, что согласно данным Башстата наша республика по-прежнему лидирует по показателям суицидов.
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