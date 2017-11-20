В колонии под Псковом покончил с собой террорист из Башкирии
Сегодня, 17:54ПроисшествияКонстантин Климов
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Роберт Амерханов был приговорён к 17 годам лишения свободы, но отбыл лишь два года.
В колонии под Псковом нашли тело террориста, готовившего серию взрывов в Москве в 2013 году, сообщает Mash.
В мае 2013 года ФСБ России провело спецоперацию по задержанию группы террористов, планировавших взрывы в Москве в день победы. При задержании террористы оказали сопротивление, и спецназ открыл огонь на поражение, в результате перестрелки со стороны преступников выжил лишь уроженец Башкирии Роберт Амерханов.
В 2015 году суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщает Mash, Амерханова нашли со следами удушения в одиночной камере.
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