В колонии под Псковом покончил с собой террорист из Башкирии

Роберт Амерханов был приговорён к 17 годам лишения свободы, но отбыл лишь два года.

В колонии под Псковом нашли тело террориста, готовившего серию взрывов в Москве в 2013 году, сообщает Mash.

В мае 2013 года ФСБ России провело спецоперацию по задержанию группы террористов, планировавших взрывы в Москве в день победы. При задержании террористы оказали сопротивление, и спецназ открыл огонь на поражение, в результате перестрелки со стороны преступников выжил лишь уроженец Башкирии Роберт Амерханов.