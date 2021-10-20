В Башкирии подрядчик случайно снес стену здания прокуратуры

В Башкирии подрядчик случайно снес стену здания прокуратуры
В Башкирии подрядчик случайно снес стену здания прокуратуры
Вчера, 13:34ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: @mash_batash / Instagram.com
Ремонтные работы привели к обвалу одной из стен, теперь подрядчику предстоит заново возводить рухнувшую часть здания.

В Зианчуринском районе здание прокуратуры стоит уже 40 лет. Недавно было принято решение провести там ремонт, подрядчиком стала компания ООО "Дорстройсервис". Стоимость ремонтных работ составила 1,7 млн рублей, строительные работы велись с мая 2021 года.

По результатам аукциона цена снизилась до 1,5 млн рублей и уже вчера строители начали копать землю под новый фундамент. В результате одна из стен не выдержала и рухнула, потянув за собой все остальное.

Теперь подрядчику предстоит возвести стену заново.

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