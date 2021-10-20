СК назначил повторную проверку в деле о смерти мужчины в Ленобласти

СК назначил повторную проверку в деле о смерти мужчины в Ленобласти
СК назначил повторную проверку в деле о смерти мужчины в Ленобласти
Вчера, 10:34ПроисшествияФото: pixabay.com
Следственный комитет России назначил повторную экспертизу и процессуальную проверку в деле о смерти мужчины в Ленинградской области.

По сообщению iz.ru, гибель мужчины произошла осенью прошлого года. Он со своим сыном приехал в загородный дом, который находится в деревне Хязельки Ленобласти. Для обогрева мужчина включил газовый котел, после чего потерял сознание и умер. Следователь расценил происшествие как несчастный случай, однако экспертиза показала, что концентрация отравляющего вещества в организме погибшего очень высокая и для скопления такого количества угарного газа мужчина должен был находится в доме не менее 20 дней. В связи с этим по данному делу была назначена повторная проверка и комплексная экспертиза.

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