В Башкирии работника сахарного завода насмерть придавило машиной

Напомним, ранее 13 октября в «Горнодобывающей компании «Алтын яр» при перевозке грунта на дамбу водитель автосамосвала «КрАЗ» не справился с управлением и съехал в хвостохранилище. В результате мужчина погиб от полученных травм.