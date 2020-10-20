В Башкирии работника сахарного завода насмерть придавило машиной

В Башкирии работника сахарного завода насмерть придавило машиной

Вчера, 13:25ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: Гострудинспекция РБ
Гострудинспеция Башкирии начала расследование по факту смерти сотрудника сахарного завода в Альшеевском районе.

Известно, что несчастный случай произошел с 50-летним мужчиной, который трудился оператором в компании «Раевсахар». 17 октября во время работы на свеклоприемном пункте мужчину придавило буртоукладочной машиной.

От полученных травм мужчина скончался на месте. В результате расследования Гострудинспекция выяснит обстоятельства, при которых случилась трагедия, и причины произошедшего.

Напомним, ранее 13 октября в «Горнодобывающей компании «Алтын яр» при перевозке грунта на дамбу водитель автосамосвала «КрАЗ» не справился с управлением и съехал в хвостохранилище. В результате мужчина погиб от полученных травм.

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