В Башкирии работника сахарного завода насмерть придавило машиной

Известно, что несчастный случай произошел с 50-летним мужчиной, который трудился оператором в компании «Раевсахар». 17 октября во время работы на свеклоприемном пункте мужчину придавило буртоукладочной машиной.
От полученных травм мужчина скончался на месте. В результате расследования Гострудинспекция выяснит обстоятельства, при которых случилась трагедия, и причины произошедшего.
Напомним, ранее 13 октября в «Горнодобывающей компании «Алтын яр» при перевозке грунта на дамбу водитель автосамосвала «КрАЗ» не справился с управлением и съехал в хвостохранилище. В результате мужчина погиб от полученных травм.