Накануне днем, 19 октября, в Мечетлинском районе Башкирии на трассе Кропачево-Месягутово-Ачит произошла авария со смертельным исходом.

По словам главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова, 66-летняя жительница Мечетлинского района ехала за рулем автомобиля марки Daewoo Matiz. По предварительным данным водитель не уступила дорогу на перекрестке грузовику Volvo, в результате чего произошло столкновение. Женщина была в срочном порядке госпитализирована в больницу. Также в её автомобиле находилась 68-летняя пассажирка, которая также получили травмы и позже скончалась, находясь в медучреждении.

