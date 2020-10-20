В Башкирии экс-сотруднице полиции вынесли приговор за раскрытие информации об умерших

Напомним, ранее суд признал виновным бывшего сотрудника дежурной части, который также передавал сведения об умерших в ритуальный салон. За слив информации он получил 61 тысячу рублей. Суд назанчил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, в течение двух лет осужденному запрещено занимать должности в органах внутренних дел.