В Башкирии экс-сотруднице полиции вынесли приговор за раскрытие информации об умерших

В Башкирии экс-сотруднице полиции вынесли приговор за раскрытие информации об умерших

Вчера, 17:46ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Башкирии осудили бывшую сотрудницу полиции, которая передавала информацию об умерших директору ритуального салона. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Будучи инженером-электроником дежурной части отдела полиции, женщина сообщала об умерших в Ишимбайском районе директору ритуального салона. За информацию она получала от одной до двух тысяч рублей. Всего за оказанные услуги она ей заплатили более 83 тысяч рублей.

На экс-сотрудницу было заведено уголовное дело. Также она была уволена со службы. Женщина свою вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на 3,6 лет и штраф в трехкратном размере от полученной взятки.

Напомним, ранее суд признал виновным бывшего сотрудника дежурной части, который также передавал сведения об умерших в ритуальный салон. За слив информации он получил 61 тысячу рублей. Суд назанчил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, в течение двух лет осужденному запрещено занимать должности в органах внутренних дел.

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