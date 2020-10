Во время фотосессии компании молодых людей на дамбе двое из них упали в воду. Подробности прокомментировали в следственном комитете.

По сообщению газеты “Известия”, молодые люди приехали на место происшествия на автомобиле. Два парня и две девушки вышли, чтобы сфотографироваться, но один из них оступился и упал в воду. Второй молодой человек пытался его спасти, но также оказался в воде. Тогда на помощь пришла девушка и ситуация повторилась. Сообщается, что поиски молодого человека, который первым упал в воду, продолжаются. Второй парень и девушка остались живы.

