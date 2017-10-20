Сотрудник МВД на легковом автомобиле сбил ребенка в Московской области

В подмосковном городе Коломна вечером 19 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 11-летний ребенок.

Как сообщает издание Dni.ru, сотрудник правоохранительных органов ехал на личном автомобиле во внеслужебное время и сбил несовершеннолетнего школьника. Ребенку была оказана медицинская помощь.