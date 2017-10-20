Мужчина вогнал в себя нож во время разделывания мяса в Москве

В Москве мужчина получил серьезное ножевое ранение из-за неосторожности во время готовки.

Как сообщает издание Dni.ru, мужчина на собственной кухне разделывал мясо. В какой-то момент он сделал неосторожное движение и случайно ударил себя ножом, вогнав лезвие в область паха.

Мужчине немедленно вызвали скорую, которая доставила пострадавшего в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.