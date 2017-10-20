Бизнес-центр эвакуировали после ложного сообщения о минировании в Москве

Вечером 19 октября на северо-востоке Москвы экстренно эвакуировали бизнес-центр «Станколит» после анонимного сообщения о заложенной бомбе.

Как сообщает издание Dni.ru, в здании на тот момент находилось более 250 человек. Все они в срочном порядке были эвакуированы. Прибывшие на место специалисты полностью осмотрели офисы бизнес-центра, однако никакого взрывного устройства не обнаружили.