В Уфе сотрудника ВУЗа обвинили в получении взятки в 7,3 миллиона рублей

В Уфе сотрудника ВУЗа обвинили в получении взятки в 7,3 миллиона рублей
В Уфе сотрудника ВУЗа обвинили в получении взятки в 7,3 миллиона рублей
Вчера, 15:23ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В получении взятки обвиняется зам главного инженера.

СК Башкирии сообщает о задержании 40-летнего сотрудника уфимского ВУЗа, по данным РБК-Уфа, мужчина является заместителем главного инженера УГНТУ.

Так, в полицию обратился директор строительной компании, с которой у ВУЗа было заключено несколько контрактов по капитальному и текущему ремонту на общую сумму 44 миллиона рублей. Директор сообщил, что на него вышел заместитель главного инженера университета и потребовал заплатить ему 7,3 миллиона рублей. В противном случае ВУЗ не только откажется подписывать акты о выполненных работах, но и вовсе расторгнет все контракты с компанией.

После обращения директора компании в полицию и проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов, на парковке торгово-развлекательного комплекса был задержан знакомый заместителя главного инженера, в тот момент, когда ему передавали 1 миллион рублей. Сообщается, что после получения денег, посредник должен был передать их уже сотруднику университета, которого, к слову, также задержали, но уже на рабочем месте.

Известно, что возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). На данный момент судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину обвиняемый не признал.

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