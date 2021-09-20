В Башкирии ликвидируют последствия аварии на газовом трубопроводе под Уфой

В ЦУРе 17 сентября уже звучали пояснения относительно ситуации от заместителя начальника противопожарной службы Госкомитета РБ по ЧС Динара Салихова. Он сообщил, что еще 16 сентября была создана рабочая комиссия, руководить которой будет вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов, которая занимается поиском причин запаха. Как можно заметить, за выходные причину не только обнаружили, но и начали устранять. Тогда же, 17 сентября Салихов заявлял, что опасений по превышению ПДК вредных веществ нет.