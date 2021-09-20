В Башкирии ликвидируют последствия аварии на газовом трубопроводе под Уфой

Ситуацию с едким запахом еще в пятницу, 17 сентября прокомментировали сразу два ведомства, МЧС Башкирии и республиканский комитет по ЧС. Жители поселков под Уфой не зря били тревогу, выяснилось, что недалеко от трассы М5 произошла авария на трубопроводе, в данный момент её устраняют.
В ЦУРе 17 сентября уже звучали пояснения относительно ситуации от заместителя начальника противопожарной службы Госкомитета РБ по ЧС Динара Салихова. Он сообщил, что еще 16 сентября была создана рабочая комиссия, руководить которой будет вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов, которая занимается поиском причин запаха. Как можно заметить, за выходные причину не только обнаружили, но и начали устранять. Тогда же, 17 сентября Салихов заявлял, что опасений по превышению ПДК вредных веществ нет.
МЧС Башкирии также давало комментарии по ситуации еще в пятницу, конкретно говоря об утечке, а также о ведущихся работах по вывозу грунта, в который попали некие загрязняющие вещества. Работают 24 специалиста, самосвалы, насосы, пожарная автоцистерна, бульдозер и экскаватор. Уже завтра, 21 сентября стартуют работы по ремонту трубы и вывозу загрязненного грунта. К 26 сентября 2021 года планируется завершить все аварийно-восстановительные работы.
По данным на воскресенье, 19 сентября работники профильных ведомств откачали уже около 672 литров веществ, которые оказались в грунте из-за утечки. Там специалисты нашли яму с водой, в которой и образовалось масляное пятно.
Однако опасности для жителей близлежащих населенных пунктов нет, на месте проходят регулярные проверки компетентных органов, место розлива посещают представители Минэкологии, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Башкирской межрегиональной природоохранной прокуратуры и администрации Уфимского района.
Все выходные и сегодняшний день на месте происходила обработка загрязненного грунта биопрепаратом. Целью процесса было предотвращение попадания вредных веществ в воздух.