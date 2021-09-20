В Башкирии 18-летний пассажир «Лады Гранты» скончался в больнице после ДТП

В Башкирии 18-летний пассажир «Лады Гранты» скончался в больнице после ДТП
В Башкирии 18-летний пассажир «Лады Гранты» скончался в больнице после ДТП
Вчера, 08:34ПроисшествияФото: ГИБДД по РБ
Водитель находился не в трезвом состоянии и перевозил пассажиров от 16 до 20 лет.

Трагедия произошла вечером 18 сентября в Стерлибашевском районе Башкирии. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. За рулем находился 20-летний житель Салавата, и согласно данным ведомства, был он в нетрезвом состоянии, отмечается, что в салоне на момент аварии находились пассажиры от 16 и 20 лет.

Известно, что все пострадавшие были госпитализированы. К сожалению, 18-летний парень от полученных травм скончался в больнице.

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