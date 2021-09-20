Очевидцы сообщили о стрельбе в Пермском исследовательском университете

Очевидцы сообщили о стрельбе в Пермском исследовательском университете
Очевидцы сообщили о стрельбе в Пермском исследовательском университете
Вчера, 12:01ПроисшествияВалерия ПанаеваФото: Kommersant.ru
Видео с места событий появилось 20 сентября

Утром 20 сентября появились сообщения о стрельбе у здания Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

На видеозаписи видно, как студенты выпрыгивают из окон второго этажа здания вуза.

По предварительным данным, в здание пришёл подросток с оружием. По информации телеграм-канала 112, пострадали два человека. В настоящее время стрелок забаррикадировался, здание вуза оцеплено.

Личность стрелка остается неизвестной. Комментариев от правоохранителей по данной ситуации пока нет.

Как сообщает 59.ru со ссылкой на пресс-службу вуза, у стрелка пневматическое оружие, есть один пострадавший — он ранен в голову, но в сознании. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

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