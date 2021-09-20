Очевидцы сообщили о стрельбе в Пермском исследовательском университете

Утром 20 сентября появились сообщения о стрельбе у здания Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
На видеозаписи видно, как студенты выпрыгивают из окон второго этажа здания вуза.
По предварительным данным, в здание пришёл подросток с оружием. По информации телеграм-канала 112, пострадали два человека. В настоящее время стрелок забаррикадировался, здание вуза оцеплено.
Личность стрелка остается неизвестной. Комментариев от правоохранителей по данной ситуации пока нет.
Как сообщает 59.ru со ссылкой на пресс-службу вуза, у стрелка пневматическое оружие, есть один пострадавший — он ранен в голову, но в сознании. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.