Хабиров поручил Минобру Башкирии принять меры безопасности из-за стрельбы в Перми

На сегодняшнем оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров дал поручения профильным ведомствам глубоко вникнуть в обстоятельства трагедии, которая произошла в одном из вузов Перми, также напомнил он и о казанской трагедии. На основе сделанных выводов ведомствам поручено принять все необходимые для безопасности школьников и студентов меры.
Недавно была трагедия в Казани, сейчас в Перми. Занимайтесь, потом доложите мне.Радий Хабиров, глава Башкирии
Сегодня, 20 сентября утром некто Тимур Бекмансуров проник с огнестрельным оружием на территорию Пермского государственного университета (ПГНИУ) и открыл стрельбу. Данные о количестве жертв уточняются, по предварительным данным количество жертв 11 человек, пятеро из которых погибли, а шестеро пострадали. На данный момент стрелок ликвидирован.
Примечательно, что за несколько минут до совершения преступления молодой человек в соцсетях опубликовал пост, в котором объяснял свои мотивы и уточнял, что он не является ни экстремистом, ни приверженцем каких-либо политических направлениям. В посте Бекмансуров сообщал и о том, что он «думал и мечтал» об этом долгие годы.
По предварительным данным, погибли пять человек, шесть — пострадали. Известно, что стрелок был ликвидирован. Известно, что нападавший за несколько минут до преступления опубликовал в социальных сетях пост, объяснив, что не является экстремистом и он аполитичен. Действия он готовил давно: «Думал об этом давно, шли годы, и я понял, что настал час сделать то, о чём я мечтал».
На сегодняшней же оперативке говорили и о эвакуации школьников, которая происходила по всему городу неделю назад. Глава Госкомитета по ЧС Башкирии Фарит Гумеров рассказал о том, что 13 сентября в компетентные службы стали поступать сообщения о взрывных устройствах, заложенных в 30 школах города. Было эвакуировано более 11 тысяч человек, взрывных устройств обнаружено не было.
Однако дети, которые вернулись домой спустя 20 минут после начала первого урока (1 класс) сообщили родителям, что они даже не зашли в класс, их собрали и посадили в автобусы, которые были у школы. На этих автобусах детей увезли в помещение в нескольких кварталах от школы и попросили родителей забрать их оттуда.