В Уфе бывший арендатор теплохода предложил взятку за молчание

В апреле 2017 года ООО «Ространстур» заключило договор аренды теплохода «Башкортостан»у Башкирского речного пароходства и начало продажу путевок желающим отправиться в круиз. В сентябре пароходство расторгло этот договор из-за неоплаты «Ространстур» аренды.

Компания при этом продолжала продавать путевки, зная, что не сможет отправить теплоход в рейс. Когда полицейские начали проверку, директор организации приехал к заместителю директора Башкирского речного пароходства и предложил не сообщать о расторжении договора в правоохранительные органы за 100 тысяч рублей.