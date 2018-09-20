В Уфе бывший арендатор теплохода предложил взятку за молчание
Директор ООО «Ространстур» приехал к заместителю директора Башкирского речного пароходства и за 100 тысяч рублей предложил не сообщать правоохранительным органам о расторжении договора об аренде.
В апреле 2017 года ООО «Ространстур» заключило договор аренды теплохода «Башкортостан»у Башкирского речного пароходства и начало продажу путевок желающим отправиться в круиз. В сентябре пароходство расторгло этот договор из-за неоплаты «Ространстур» аренды.
Компания при этом продолжала продавать путевки, зная, что не сможет отправить теплоход в рейс. Когда полицейские начали проверку, директор организации приехал к заместителю директора Башкирского речного пароходства и предложил не сообщать о расторжении договора в правоохранительные органы за 100 тысяч рублей.
В отношении организации возбуждено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Фирма оштрафована на один миллион рублей. Для уплаты штрафа на имущество предприятия наложен арест. Ранее по этому факту в отношении руководства было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».