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В Уфе бывший адвокат сел за взятку в 1,8 миллионов рублей
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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В Уфе бывший адвокат сел за взятку в 1,8 миллионов рублей

Вчера, 13:04ПроисшествияРустэм Башкирцев
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