В Уфе бывший адвокат сел за взятку в 1,8 миллионов рублей

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32-летний бывший адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов был приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество, напомнили в пресс-службе прокуратуры республики.
В июне 2016 года мать двух молодых людей, которые обвинялись в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, обратилась к адвокату за защитой их интересов в суде. Мужчина потребовал 1,8 миллионов рублей якобы для передачи судье. Полученные деньги осужденный похитил и потратил на собственные нужды.
Наркосбытчиков осудили, приговорив к 17 и 18 годам лишения свободы. Мать молодых людей обратилась в полицию.
Осужденный обжаловал приговор в апелляционной инстанции, однако Верховный суд согласился с мнением прокуратуры о невозможности применения к осужденному условного лишения свободы и сократил срок до двух лет.
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