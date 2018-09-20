Хакеры похитили с японской онлайн-биржи криптовалюты на сумму 60 млн долларов

Инцидент произошел 14 сентября. Злоумышленники взломали онлайн-биржу, которая базируется в Осаке. В течение двух часов киберпреступники занимались похищением криптовалют, в том числе биткоинов. Виртуальные деньги хранились в «горячем кошельке», который был подключен к интернету. Две трети средств принадлежали клиентам биржи. Об этом пишет газета «Известия».