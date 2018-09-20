Хакеры похитили с японской онлайн-биржи криптовалюты на сумму 60 млн долларов
Вчера, 21:50Происшествия
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Киберпреступники украли с японской онлайн-биржи Tech Bureau Corp криптовалюты на сумму 60 миллионов долларов.
Инцидент произошел 14 сентября. Злоумышленники взломали онлайн-биржу, которая базируется в Осаке. В течение двух часов киберпреступники занимались похищением криптовалют, в том числе биткоинов. Виртуальные деньги хранились в «горячем кошельке», который был подключен к интернету. Две трети средств принадлежали клиентам биржи. Об этом пишет газета «Известия».
Администрация Tech Bureau Corp обнаружила пропажу только 17 сентября.
В конце января аналогичный случай произошел на японской бирже Coincheck, откуда было украдено много криптовалют на сумму 400 миллионов долларов.
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