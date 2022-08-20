В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП — его жена погибла от полученных травм

В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП — его жена погибла от полученных травм
В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП — его жена погибла от полученных травм
Вчера, 15:22ПроисшествияАндрей КоролевФото: пресс-служба ГИБДД РБ
Авария с летальным исходом произошла в Куюргазинском районе Башкирии.

ДТП произошло около трех часов дня в деревне Арслано-Амекачево по ул. Центральная (Куюргазинский район РБ). По данным главного госавтоинспектора РБ Владимира Севастьянова, 61-летний местный житель за рулем ВАЗ-2111 допустил опрокидывание автомобиля, который после этого врезался в забор.

В результате аварии от полученных травм погибла 57-летняя пассажирка — его супруга водителя, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Водитель после осмотра врачами был отпущен домой, его жена скончалась до приезда скорой. Установлено, что водитель управлял автомобилем будучи пьяным — освидетельствование показало 1,121 мг/л алкоголя. По факту ДТП начато разбирательство.

— Проблема управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения по-прежнему остается актуальной. Только за 7 месяцев текущего года совершено 147 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. При этом пострадало 186 граждан и 41 погиб., — подчеркнул Владимир Севастьянов.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 21 получил травмы.

ДТПсмертельное ДТП
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