В Уфе прокуратура проведет проверку в зоопарке, где енот разодрал лицо ребенку

Стало известно, что по случаю нападения енота на годовалого ребенка прокуратура проведет проверку. Так, в случае несоблюдения руководством организации законодательных норм как об ответственном отношении к животным, так и об обеспечения безопасности посетителей будет решаться вопрос о принятии меры реагирования.