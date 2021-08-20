В Уфе прокуратура проведет проверку в зоопарке, где енот разодрал лицо ребенку

Стало известно, что по случаю нападения енота на годовалого ребенка прокуратура проведет проверку. Так, в случае несоблюдения руководством организации законодательных норм как об ответственном отношении к животным, так и об обеспечения безопасности посетителей будет решаться вопрос о принятии меры реагирования.
Напомним, инцидент произошел 19 августа в контактном зоопарке «Обнимашки». Как стало известно, в результате происшествия ребенка пришлось госпитализировать и наложить швы. Так, медицинская помощь была оказана в детской клинической больнице.
Как сообщили в Минздраве РБ, ребенка осмотрел челюстно-лицевой хирург, было принято решение о госпитализации для оказания специализированной медицинской помощи. Проведена хирургическая обработка ран и ушивание. Продолжается консервативное лечение в условиях стационара.
Напомним, что с 1 июня 2020 года на законодательном уровне запрещено использовать хищных зверей в контактных зоопарках. Отметим, что еноты, с которыми данный зоопарк предлагает «пообниматься», также входят в список запрещенных для использования в данных целях животных.