В Абхазии пропал 14-летний мальчик из России: подросток мог заблудиться в лесу

В Абхазии отряд спасателей ведет поиски 14-летнего Камила Фаттахова из Казани, который потерялся в Гагрском районе и с вечера среды, 18 августа, не выходил на связь.

Как сообщает RT со ссылкой на информацию отделения МЧС по Республике Абхазия, родители пропавшего ребенка обратились за помощью в 19:45. Семья казанцев рассказала, что они запланировали путешествие по реке Хашупсе, а несовершеннолетнего сына оставили на возвышенности каньона. Пока родители сплавлялись по реке, их сын пропал. Возможно, мальчик принял решение не дожидаться родителей и спуститься вниз, однако заблудился в лесу. В поисковой операции участвует личный состав поисково-спасательного отряда МЧС республики, в том числе и кинологи, а также сотрудники поисково-спасательной службы города Гагра.

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