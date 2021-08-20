Пятерых жителей Нефтекамска будут судить за организацию подпольного казино

Так, всем участникам предъявлены обвинения по части 3 статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенное организованной группой), а также за использование нелицензионного программного обеспечения на игровых консолях им еще «светит» и пп. «б», «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Сообщается, что обвиняемые вину признали только частично, а само дело отправлено в суд.