Пятерых жителей Нефтекамска будут судить за организацию подпольного казино

В Нефтекамске было организовано подпольное казино, которое осуществляло свою деятельность с октября 2019 года по сентябрь 2020 года. Сообщается, что идейные вдохновители – двое мужчин, а остальные-женщины, которые были привлечены для работы на кассе.
Известно, что для обеспечения безопасности клуб переезжал три раза и размещался в нежилых помещениях многоквартирных домов, которые к тому же оборудовали и камерами видеонаблюдения. Также сообщается, что в зал допускались только «свои» проверенные клиенты.
Так, всем участникам предъявлены обвинения по части 3 статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенное организованной группой), а также за использование нелицензионного программного обеспечения на игровых консолях им еще «светит» и пп. «б», «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Сообщается, что обвиняемые вину признали только частично, а само дело отправлено в суд.
Примечательно, что за все время существования казино предприниматели заработали не менее 500 тысяч рублей, однако за нарушения авторских прав сумма ущерба правообладателю составит почти 3 миллиона рублей.