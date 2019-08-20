В полиции Москвы проверяют данные о стрельбе в Октябрьском тоннеле

Как рассказал 26-летний москвич, который обратился в полицию, стрельбу он заметил во время движения на своем автомобиле по Октябрьскому тоннелю. Мужчина пояснил, что неизвестные стреляли из автомата Калашникова. Они передвигались на автомобиле Cadillac без госномеров.