В полиции Москвы проверяют данные о стрельбе в Октябрьском тоннеле
Вчера, 18:09ПроисшествияФото: fr.m.wikipedia.org
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Столичные правоохранители проверяют информацию о выстрелах в Октябрьском тоннеле.
Об этом происшествии сообщил 20 августа очевидец, информирует газета «Известия».
Как рассказал 26-летний москвич, который обратился в полицию, стрельбу он заметил во время движения на своем автомобиле по Октябрьскому тоннелю. Мужчина пояснил, что неизвестные стреляли из автомата Калашникова. Они передвигались на автомобиле Cadillac без госномеров.
По некоторым сведениям, выстрелы производились вверх. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
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