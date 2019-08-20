Сегодня ночью, на челябинской улице Блюхера произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Уфа-Нижневартовск. Всего пассажиров было 14.

Известно, что ДТП произошло при столкновении автобуса с «КАМАЗом», в котором находились двое. Узнав о случившемся, на место аварии выехали 52 спасателя и 19 единиц техники.