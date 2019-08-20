В Челябинске уфимский автобус попал в ДТП — семь человек пострадали
Вчера, 12:32ПроисшествияМинзаля АскароваФото: 74.mchs.gov.ru
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Об этом сообщает пресс-служба МЧС соседней области.
Сегодня ночью, на челябинской улице Блюхера произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Уфа-Нижневартовск. Всего пассажиров было 14.
Известно, что ДТП произошло при столкновении автобуса с «КАМАЗом», в котором находились двое. Узнав о случившемся, на место аварии выехали 52 спасателя и 19 единиц техники.
Пресс-служба МЧС уточняет, что 13 человек получили различные травмы, семь из них доставлены в больницу. Среди последних есть один ребенок.
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