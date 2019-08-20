Неизвестный автолюбитель сбил трех инвалидов в Тульской области

В понедельник, 19 августа, водитель неизвестного автотранспортного средства совершил наезд на трех людей, передвигавшихся на инвалидных креслах-колясках. Как сообщает RT, водитель скрылся с места происшествия. На текущий момент правоохранители устанавливают его личность.