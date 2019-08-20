Фото: pxhere.com
Неизвестный автолюбитель сбил трех инвалидов в Тульской области
Вчера, 19:47Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В районе административного центра Алексина Тульской области неизвестное лицо сбило трех инвалидов-колясочников и скрылось с места ДТП.
В понедельник, 19 августа, водитель неизвестного автотранспортного средства совершил наезд на трех людей, передвигавшихся на инвалидных креслах-колясках. Как сообщает RT, водитель скрылся с места происшествия. На текущий момент правоохранители устанавливают его личность.
Пострадавшим была оказана первая медпомощь. Отмечается, что люди отделались легкими травмами и вскоре были отпущены.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей