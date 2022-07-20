В уфимском Затоне произошел пожар на судоремонтном заводе, который хотели продать

В уфимском Затоне произошел пожар на судоремонтном заводе, который хотели продать
В уфимском Затоне произошел пожар на судоремонтном заводе, который хотели продать
Вчера, 17:30ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: скриншот видео Mash-Batash
Зрелищным оказалось горение мусора на площади 40 квадратов, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 20 июля.

Сегодня после обеда жителей уфимского района Затон нарушал густой и черный дым. Горел судоремонтно-судостроительный завод, о чем в 16:43 уже узнали спасатели, которые незамедлительно выехали на место.

К счастью на месте горел мусор и горение удалось оперативно ликвидировать. В пожаре никто не пострадал.

Не так давно Mkset изучал, что происходит с данным заводом, а также узнавал о дальнейших планах властей на него. Если коротко – власти завод хотели продать, но для того, чтобы спасти. Подробнее с историей вокруг данного завода можно ознакомиться здесь.

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