В Башкирии скончался известный видеооператор

В Башкирии скончался известный видеооператор
В Башкирии скончался известный видеооператор
Сегодня, 13:43ПроисшествияАнастасия ДесяткинаФото: с личной страницы Ильнура Зиязетдинова/vk.com
Ильнуру Зиязетдинову было всего 33 года.

Ильнур Зиязетдинов много лет работал на телеканале «БСТ», затем в детском канале «Тамыр». Затем вернулся в родной город Салават, где работал старшим оператором в местной городской телекомпании «Салават». Последним местом работы оператора стал культурно-досуговый центр «Агидель».

Как рассказал друг Ильнура Марат Юнусов, издательству «Комсомольская правда в Уфе», у мужчины были проблемы с печенью, также он пробыл в коме почти месяц. Вскоре последовало улучшение и он пришел в себя, но оказалось ему резко стало плохо и он скончался.

Редакция Mkset приносит искренние соболезнования семье Ильнура Зиязетдинова.

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