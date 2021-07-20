В Башкирии скончался известный видеооператор

Как рассказал друг Ильнура Марат Юнусов, издательству «Комсомольская правда в Уфе», у мужчины были проблемы с печенью, также он пробыл в коме почти месяц. Вскоре последовало улучшение и он пришел в себя, но оказалось ему резко стало плохо и он скончался.