В Башкирии столкнулись трактор и два легковых автомобиля, есть пострадавшие
20 июля, 12:28ПроисшествияМинзаля АскароваФото: ГИБДД по РБ
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Инцидент произошел в Кармаскалинском районе республики.
Вчера, 19 июля утром на 11 км дороги Булгаково-Бузовьязы столкнулись ВАЗ-2115, трактор МТЗ и «Фольксваген Тигуан». Во время столкновения получили травмы 23-летний водитель и 2 пассажира «пятнадцатой». Примечательно, что госпитализированный молодой человек за рулем не имел право на вождение в виде соответствующего удостоверения.
Пресс-служба ГИБДД по региону сообщает, что водитель «пятнадцатой» столкнулся с трактором, который ехал по тому же направлению. Затем ВАЗ столкнулся встречной иномаркой.
Напомним, 14 июля произошло серьезное ДТП в Аургазинском районе. В автобусе было 39 пассажиров, на месте погибли шесть человек, получили разные травмы 14 человек.
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