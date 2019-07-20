В Башкирии столкнулись трактор и два легковых автомобиля, есть пострадавшие

Вчера, 19 июля утром на 11 км дороги Булгаково-Бузовьязы столкнулись ВАЗ-2115, трактор МТЗ и «Фольксваген Тигуан». Во время столкновения получили травмы 23-летний водитель и 2 пассажира «пятнадцатой». Примечательно, что госпитализированный молодой человек за рулем не имел право на вождение в виде соответствующего удостоверения.

Пресс-служба ГИБДД по региону сообщает, что водитель «пятнадцатой» столкнулся с трактором, который ехал по тому же направлению. Затем ВАЗ столкнулся встречной иномаркой.