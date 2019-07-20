В Башкирии двое мужчин изнасиловали знакомую, угрожая ножом

В городе Давлеканово вчера днем произошло групповое изнасилование женщины. При этом, они угрожали ей ножом, сообщает «Вести-Башкортостан».

Мужчины распивали алкоголь, когда они к ним присоединилась гостья, их знакомая. Через несколько часов она обратилась к полиции и сообщила о насилии, совершенной над ней.