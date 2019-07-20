Мастер по татуажу искалечил губы жительницы Стерлитамака

В Стерлитамаке женщине искалечили губы во время процедуры перманентного татуажа. Своего мастера она нашла случайно, по рекламе в интернете.

Клиентка поняла, что мастер делает что-то не так лишь во время самой процедуры. Она чувствовала боль, несмотря на то, что ее губы несколько раз обезболивали, сообщает Рен-ТВ.

Через два дня после этого губы женщины покрылись болезненными волдырями. Она обратилась к мастеру, та же ответила, что нужно принять антибиотики, так как это обычный герпес.

Чуть позднее отек стал больше, а волдыри покрылись корочкой так, что женщине стало сложно разговаривать и принимать пищу. Врачи кожно-венерического диспансера поставили диагноз – пузырьковый дерматит.