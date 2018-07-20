В Стерлитамаке осудят няню, избивавшую ребенка

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В Башкирии 44-летняя няня избивала восьмимесячного ребенка. Об этом мама малыша узнала, установив видеокамеру в квартире.
Жительница Стерлитамака обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», а также «Причинение психических и физических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии
По данным прокуратуры, обвиняемая была нанята на работу через соцсети. Четыре месяца спустя мама заметила у малыша гематомы в области уха и решила установить видеокамеру в квартире.
Ее опасения, к сожалению, подтвердились. Няня неоднократно била ребенка в течение дня и вдавливала лицом в подушку, когда он плакал.
Также стало известно, что она причиняла вред и бывшему воспитаннику. Женщина свою вину признала лишь частично.
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