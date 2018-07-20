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В Стерлитамаке осудят няню, избивавшую ребенка
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
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В Стерлитамаке осудят няню, избивавшую ребенка

Сегодня, 18:14ПроисшествияЗиля Аскерова
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