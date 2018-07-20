В Башкирии завершили расследование двойного убийства

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Сибай по обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщили в следкоме Башкирии.

По версии следствия, вечером 8 февраля 2018 года обвиняемый, распивая спиртные напитки в компании, в ходе ссоры со своим приятелем из-за ревности к общей знакомой нанес ему множественные удары кулаками по голове и туловищу, а также два удара ножом по руке, после чего забрал у него из его кармана 800 рублей. Потерпевшего госпитализировали, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в больнице через 2,5 недели.

Спустя четыре дня, находясь в той же квартире, у обвиняемого вновь возник конфликт с другим его знакомым, в ходе которого мужчина нанес множественные удары кулаками и коленом по голове, туловищу и рукам потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия через несколько дней.