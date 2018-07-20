В Башкирии загорелся ангар с пятью автомобилями

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Причина пожара до сих пор неизвестна.
Вчера, 19 июля, в Орджоникидзевском районе на улице Тимашевская загорелся недостроенный ангар, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
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Оказалось, что горело пять автомобилей - ГАЗ-3310 Валдай, IVECO, Запорожец, Москвич и BMW. Открытое горение ликвидировали в 19:22, в 20:28 удалось потушить пожар полностью силами трех единиц техники и 12 людьми личного состава.
Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Сейчас устанавливается причина пожара.
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