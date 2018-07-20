В Башкирии загорелся ангар с пятью автомобилями

Вчера, 19 июля, в Орджоникидзевском районе на улице Тимашевская загорелся недостроенный ангар, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Оказалось, что горело пять автомобилей - ГАЗ-3310 Валдай, IVECO, Запорожец, Москвич и BMW. Открытое горение ликвидировали в 19:22, в 20:28 удалось потушить пожар полностью силами трех единиц техники и 12 людьми личного состава.