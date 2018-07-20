В Башкирии на чемпионате по мотокроссу мальчик из Оренбурга получил тяжелые травмы
Сегодня, 11:22ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Его пришлось доставить в Москву спецбортом МЧС.
На чемпионате Кубка РБ по мотокроссу 3 июля произошло ЧП, сообщает 56orb.ru. О несчастном случае стало известно недавно.
Тогда в уфимскую больницу был доставлен 13-летний Влад – житель Оренбурга. Он получил перелом лучевой кости руки, бедра со смещением и перелом трех позвонков. Его пришлось доставить в Москву бортом МЧС, чтобы сделать операцию.
Мальчику сделали операции на бедре и позвоночнике. В дальнейшем он переедет в московскую клинику Рошаля. Ребенку на лечение необходимы значительные средства.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей