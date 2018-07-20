В Башкирии на чемпионате по мотокроссу мальчик из Оренбурга получил тяжелые травмы

На чемпионате Кубка РБ по мотокроссу 3 июля произошло ЧП, сообщает 56orb.ru. О несчастном случае стало известно недавно.

Тогда в уфимскую больницу был доставлен 13-летний Влад – житель Оренбурга. Он получил перелом лучевой кости руки, бедра со смещением и перелом трех позвонков. Его пришлось доставить в Москву бортом МЧС, чтобы сделать операцию.