Больше трети месячной нормы осадков выпало в Москве

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Москва пережила удар стихии: за сутки в столице выпало больше трети месячной нормы осадков.
Как пишет газета «Известия» 20 июля, по данным синоптиков, при норме в 94 миллиметра зафиксировано 32 миллиметров осадков.
Не исключено, что ливня стоит ждать и в пятницу.
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