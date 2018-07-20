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Больше трети месячной нормы осадков выпало в Москве
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Больше трети месячной нормы осадков выпало в Москве

Сегодня, 17:38ПроисшествияЮлия Кононенко
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